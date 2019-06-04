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Стало известно, когда украинцы смогут выбирать президента и парламент в смартфоне

Стало известно, когда украинцы смогут выбирать президента и парламент в смартфоне

Украинцы смогут выбирать преемника действующему главе государства Владимиру Зеленскому, не посещая избирательных участков – прямо в своих смартфонах. С этой целью правительство до конца III квартала 2020 года разработает и внесет на утверждение Рады проект закона «Об электронном голосовании».

Такое предусмотрено утвержденной на заседании правительства 12 июня программой мероприятий в рамках реализации концепции развития электронной демократии на 2019-2020 годы.

Разумеется, одного лишь закона, открывающего возможность запуска электронного голосования, для реализации проекта недостаточно. Однако без него он и вовсе невозможен. Впрочем, пока нет никакой ясности относительно деталей: известно лишь, что идентификация украинцев при этом будет проводиться в интегрированной системе id.gov.ua.

По материалам УБР
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