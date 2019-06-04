Наличка VS Cashless: на FINCLUSIONinUA определили, что дороже

В Украине так сложилось, что наличные для многих – это довольно дешевая «функция». Но если все посчитать: стоимость инкассации, печать и т.п., сопровождение этого наличного оборота – космическая сумма.
Об этом на форуме по финансовой инклюзии FINCLUSIONinUA заявил заместитель председателя правления АО «Ощадбанк» Антон Тютюн.
«Нужно сравнивать стоимость налички и безнала. У нас, по моему мнению, проблема не в том, что безнал стоит много, а в том, что наличка дешевая. Конечно, если безнал будет дешеветь, – это хорошо для предпринимателей. Но те же банки будут переводить расходы на клиентов. Потому что нужно сравнивать размер среднего чека. У нас он в 30 раз меньше, чем, скажем, в Польше. Также нужно сравнивать вопрос абонплаты по счетам. У нас почти все бесплатно, так как большая конкуренция. Во многих странах есть просто абонплата по счетам. В Украине до такой модели еще далеко, поскольку существует лимит платежеспособности населения», – отметил Тютюн.
По словам заместителя председателя правления АО «Ощадбанк», безнал действительно будет становиться еще дешевле, потому что там меньше затрат. Но на это нужно время.
Опытом Польши по этому поводу поделился Павел Видавски, вице-президент Cashless Poland, основатель FinTech Poland:
«Еще три года назад 77% точек продаж не принимали платежные карты. Это была проблема не только маленьких городов, но и мегаполисов, например, Варшавы. Проблема была в стоимости безналичных платежей. Они были ощутимо дороже для бизнеса, чем наличные. Что мы сделали? Вместе с государством создали фонд, который обеспечил для предпринимателей льготный период получения и пользования платежными терминалами, а также временно отменил для них комиссии. Затем они увидели, насколько выросли их доходы».
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