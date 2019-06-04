Finance.ua – финансовый портал, который помогает быть в курсе важных новостей. А вот читать новости и важную информацию о банках и личных финансах можно не только на сайте, а в удобном для вас формате: в соцсетях, рассылках или в Телеграме.

Расскажем, где удобно читать о финансах:

Главная емейл-рассылка Finance.ua – рекомендуем тем, кто пользуется услугами банков и не хочет платить лишние комиссии за услуги и товары. Посылаем 1 письмо в неделю. Делимся практическими советами и рассказываем главные новости.

Телеграм канал @Finance_ukr – рассказываем о том, как экономить, получать скидки и нe пeрeплачивать за услуги банков.

Фейсбук Finance – краткие анонсы главных событий дня помогут ориентироваться в финансовом времени и пространстве :)

Телеграм канал Суперскидки от Finance – собираем для вас крутые акции, скидки и распродажи от известных брендов. Подписывайтесь и экономьте на каждой покупке.

Емайл-рассылка ТОП-5 акций недели – Вжууух … 1 письмо по пятницам и вы в курсе главных акций и скидок украинский брендов. Здесь найдете идеи для подарков на праздники для себя и родных, а также суперскидки на нужные товары.

YouTube канал Finance.ua – короткие видео с обзором банков и их услуг, а также комментарии экспертов по горячим темам, которые непосредственно влияют на финансы каждого из нас.

Форум Finance – крупнейший финансовый форум Украины. Он несколько олдскульный снаружи, но здесь собралось сообщество финансово грамотных людей, которые помогут разобраться в любом вопросе.

Выбирайте удобный для себя способ узнавать о важных событиях и рассчитывайте на Finance.ua.