Finance.ua – финансовый портал, который помогает быть в курсе важных новостей. А вот читать новости и важную информацию о банках и личных финансах можно не только на сайте, а в удобном для вас формате: в соцсетях, рассылках или в Телеграме.
Расскажем, где удобно читать о финансах:
Главная емейл-рассылка Finance.ua – рекомендуем тем, кто пользуется услугами банков и не хочет платить лишние комиссии за услуги и товары. Посылаем 1 письмо в неделю. Делимся практическими советами и рассказываем главные новости.
Телеграм канал @Finance_ukr – рассказываем о том, как экономить, получать скидки и нe пeрeплачивать за услуги банков.
Фейсбук Finance – краткие анонсы главных событий дня помогут ориентироваться в финансовом времени и пространстве :)
Телеграм канал Суперскидки от Finance – собираем для вас крутые акции, скидки и распродажи от известных брендов. Подписывайтесь и экономьте на каждой покупке.
Емайл-рассылка ТОП-5 акций недели – Вжууух … 1 письмо по пятницам и вы в курсе главных акций и скидок украинский брендов. Здесь найдете идеи для подарков на праздники для себя и родных, а также суперскидки на нужные товары.
YouTube канал Finance.ua – короткие видео с обзором банков и их услуг, а также комментарии экспертов по горячим темам, которые непосредственно влияют на финансы каждого из нас.
Форум Finance – крупнейший финансовый форум Украины. Он несколько олдскульный снаружи, но здесь собралось сообщество финансово грамотных людей, которые помогут разобраться в любом вопросе.
Выбирайте удобный для себя способ узнавать о важных событиях и рассчитывайте на Finance.ua.
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