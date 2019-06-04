Минфин продал ОВГЗ на 6,5 миллиарда, Маркарова отметила успех

Министерство финансов 11 июня на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 6,47 миллиарда гривень и 4,41 миллиона долларов.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
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Гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составляет 6,595 млрд грн.
Гривневые средства привлечены от продажи облигаций сроками обращения 84, 175, 329, 791 и 2086 дней со средневзвешенной доходностью 18,00%, 18,50%, 18,33%, 16,00% и 15,84% годовых соответственно.
Средства в долларах привлечены на 295 и 491 дней с доходностью 7,25% и 7,50% годовых соответственно.
“Очередная победа! 6-летний инструмент под 15,85%”, – отметила в Facebook министр финансов Оксана Маркарова.
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