Маркарова подтвердила намерение выпустить евробонды

Украина готовится к выпуску евробондов.
Об этом написала министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.
“Последние дни большинство сообщений в Фейсбуке начинались фразой “я иду … “. Мы с Аллой Данильчук, женская часть нашей TeamUkraine, тоже идем, вернее, летим на встрече с инвесторами”, – написала Маркарова.
Встречи будут продолжаться четыре дня и пройдут в четырех городах – в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане, где украинская сторона “поговорит про новый 7-летний евробонд”.
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