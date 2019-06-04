Маркарова подтвердила намерение выпустить евробонды

Украина готовится к выпуску евробондов.

Об этом написала министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

“Последние дни большинство сообщений в Фейсбуке начинались фразой “я иду … “. Мы с Аллой Данильчук, женская часть нашей TeamUkraine, тоже идем, вернее, летим на встрече с инвесторами”, – написала Маркарова.

Встречи будут продолжаться четыре дня и пройдут в четырех городах – в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане, где украинская сторона “поговорит про новый 7-летний евробонд”.

Справка Finance.ua

В октябре 2019 года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму 2 млрд долл.

В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на $350 млн.