37% украинцев находятся за пределами финансовой системы

Данные Всемирного банка свидетельствуют, что 37% украинцев находятся вне финансовой системы, то есть не имеют никакого банковского счета.

Как рассказали Finance.ua на форуме по финансовой инклюзии FinclusioninUA, в Украине доля людей, активно пользующихся интернет банкингом и мобильным банкингом, в 7-8 раз меньше, чем в соседней Польше.

Поэтому повышение уровня финансовой инклюзии является одной из стратегических целей Нацбанка, а также одной из приоритетных задач реформирования финансового сектора в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

«Финансовая инклюзия – это не только увеличение пользователей финансовых сервисов. Финансовая инклюзия помогает стране противодействовать кризисным явлениям, а для многих украинцев особенно важно быть готовым к быстрым изменениям», – рассказал Яков Смолий, Председатель Национального банка Украины.

Как отметил Смолий, защита пользователей важна, так как является предпосылкой для безопасного пользования кредитами. А без финансовой грамотности человек не может полностью использовать весь потенциал для роста благосостояния.