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Нацбанк создает специальное подразделение по защите прав потребителей

Нацбанк решил повышать качество регуляций и создавать больше условий для усиления финансового сектора.

Об этом сегодня на форуме по финансовой инклюзии FinclusioninUA рассказал Председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

«Своей первоочередной задачей мы видим усиление прав потребителей. Скажу честно, мы в НБУ надеялись, что в Украине заработает реальная система защиты, закрепленная на законодательном уровне. Но парламент решил иначе. Однако, это не повод оставлять людей один на один с проблемами», – рассказал Смолий.

Поэтому, как рассказал нам председатель Национального банка, для защиты прав потребителей финансовых услуг создается специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами.

Это должно позволить:

  • Регулировать систему раскрытия информации о финансовых продуктах и ​​услугах.
  • Способствовать информационной прозрачности.
  • Уменьшить количество недоразумений между банками.
  • Приучить финансовый сектор реагировать на вопросы и замечания клиентов.
  • Увеличить доверие к финсектору.

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«По-прежнему будем рассматривать жалобы людей, но теперь эта работа будет системной. Цепочка в жалобах, реакция на изменения в нормативных актах станет более эффективной и будет занимать меньше времени», – пообещал Смолий.

Нацбанк также разработал видение будущей стратегии финансовой грамотности. Первые итоги надеются подвести через год.

По материалам Finance.UA
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