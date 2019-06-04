Финансовая грамотность для украинцев: 5 ключевых шагов от НБУ

Национальный банк Украины разработал видение стратегии финансовой грамотности, которая призвана унифицировать, скоординировать и объединить усилия государственных органов, бизнеса и гражданского общества, направленные на повышение финансовой грамотности на национальном уровне.

Об этом сегодня на форуме по финансовой инклюзии FINCLUSIONinUA рассказала директор Департамента коммуникаций Национального банка Наталия Бондаренко.



Наталия Бондаренко

“Мы хотим помочь украинцам научиться жить в полном вызовов и изменений реальном мире. Мы будем работать, чтобы создать условия для роста личного благосостояния украинцев через формирование новой финансовой культуры. Мы осознаем, что изменения в культуре и поведении людей – это долгий путь. Но мы готовы на него встать”, – отметила Наталия Бондаренко.

Ключевые 5 решений-приоритетов стратегии:

Изменить финансовую культуру. Финансовая культура – знания, навыки и отношение, необходимые для обеспечения ответственного финансового поведения и повышения финансовой инклюзии украинцев. Среди ее компонентов – целый набор культур – налоговая, кредитная, пенсионная и т.д.

Сформировать украинца европейского, финансово грамотного. Ожидается, что граждане будут разделять европейские ценности и будут готовы жить по европейским стандартам, уметь составлять собственный бюджет, ответственно относиться к собственным финансовым решениям, будут заниматься долгосрочным финансовым планированием, экономить, контролировать свои финансовые счета, рассудительно использовать кредиты и управлять долгами.

Фокус на молодежь. Молодежь в возрасте от 10 до 24 лет (поколение Z и поколения Альфа) является главной целевой аудиторией. Фокус на молодежь диктует новые подходы к обучению, а следовательно, и всей стратегии. Именно молодежь может выступать агентами изменений, которые научат своих друзей, родителей, бабушек и дедушек финансовым знаниям и навыкам, в которых нуждаются граждане, чтобы делать взвешенные решения и отвечать за свое финансовое поведение.

Разработать единую коммуникационную платформу. Единая коммуникационная платформа под единым брендом объединит все заинтересованные стороны и мероприятия, станет узнаваемой и поможет построить доверие.

Создать Образовательно-информационный центр. Образовательно-информационный центр – центр финансового просвещения и коммуникаций по мандату и функциям Национального банка, в котором будут сочетаться: visitor center, музей денег, центр просвещения молодежи, центр компетенций учителей.



Также Нацбанк призвал всех заинтересованных участников рынка, государственные органы, некоммерческие общественные организации на базе стратегии объединить усилия и разработать единую программу действий по повышению финансовой грамотности. Активная фаза реализации стратегии запланирована с 2020 года.