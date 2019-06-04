Финансовая грамотность для украинцев: 5 ключевых шагов от НБУ

Национальный банк Украины разработал видение стратегии финансовой грамотности, которая призвана унифицировать, скоординировать и объединить усилия государственных органов, бизнеса и гражданского общества, направленные на повышение финансовой грамотности на национальном уровне.
Об этом сегодня на форуме по финансовой инклюзии FINCLUSIONinUA рассказала директор Департамента коммуникаций Национального банка Наталия Бондаренко.
Наталия Бондаренко
“Мы хотим помочь украинцам научиться жить в полном вызовов и изменений реальном мире. Мы будем работать, чтобы создать условия для роста личного благосостояния украинцев через формирование новой финансовой культуры. Мы осознаем, что изменения в культуре и поведении людей – это долгий путь. Но мы готовы на него встать”, – отметила Наталия Бондаренко.
Ключевые 5 решений-приоритетов стратегии:
Также Нацбанк призвал всех заинтересованных участников рынка, государственные органы, некоммерческие общественные организации на базе стратегии объединить усилия и разработать единую программу действий по повышению финансовой грамотности. Активная фаза реализации стратегии запланирована с 2020 года.
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