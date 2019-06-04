Суд приостановил лицензию SkyUp, авиакомпания призывает власти вмешаться

Суд приостановил лицензию компании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом, однако в самой авиакомпании назвали такое решение незаконным и призвали власти вмешаться в ситуацию.

О приостановлении лицензии говорится в постановлении Барышевского районного суда.

Как отмечается в постановлении, причина приостановки лицензии – системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиабезопасности.

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Позиция SkyUp. По состоянию на 12 июня ситуацию с приостановлением лицензии прокомментировали в самой авиакомпании. SkyUp обжаловала решение Барышевского суда Киевской области и назвала его незаконным.

Как сообщает Аvianews, SkyUp Airlines подала апелляционную жалобу в Апелляционный суд Киевской области. Сейчас компания ожидает законное решение.

“4 июня 2019 года мы узнали об Определении Барышевского суда Киевской области, которым вышеупомянутый суд приостанавливает действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines. Считаем, что данное Определение не может быть юридическим документом в понимании правового демократического европейского государства” – отметили в авиакомпании.

Как пояснил авиаперевозчик, суд принял это решение на основании отрицательного отзыва якобы одного из пассажиров компании, и добавил, что “негативные отзывы пассажиров, которые недовольны услугами авиакомпаний, не могут быть основанием для прекращении действия лицензии авиакомпании”.

“Человек, чей иск стал основанием для принятия Постановления о приостановлении лицензии авиакомпании SkyUp Airlines, никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и никогда не был ее клиентом”, – подчеркнули в компании.

И добавили, что в ближайшее время предоставят информацию о том, “кого использовали в качестве истца”.

Кроме того, они подчеркнули, что авиакомпания – это транспортная компания, поэтому любой иск в ее адрес подается только по месту нахождения ответчика (авиакомпании), “каким Барышевский район Киевской области не является”.

Более того, отметили в компании, лицензия на право перевозки пассажиров воздушным транспортом выдается Госавиаслужбой и оформляется соответствующим приказом.

“Единственный юридический способ в судебном порядке отменить такой Приказ – решение Административного суда. Тот факт, что гражданский суд взял на себя полномочия принять подобное решение говорит о том, что через Административный суд, то есть в соответствии с законодательством, это сделать не имел оснований”, – резюмировали в компании.

Со своей стороны министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook написал, что “SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает”.

“Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги и никакие политические “решения” рейдеров не повлияют на ее работу и развитие”, – написал он.