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Три туроператора лишились лицензий: как проверить остальных

Три туроператора лишились лицензий: как проверить остальных

Трем операторам – ООО «Сеть агентств «Горящие туры»», ООО «Лаки -Тур», ООО «Дионис-Прага-Украина» – лицензии аннулированы.

Об этом пишет на странице в фейсбуке заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук.

Департамент туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Украины провел 13 проверок, три из которых внеплановые. По их результатам выяснилось, что только 4 туроператора добросовестно выполняют установленные Лицензионные условия.

Как проверить своих операторов:

  • проверить, включен ли ваш туроператор в актуальный реестр тех, которые выполняют лицензионные требования.
  • при покупке тура через агента необходимо проверять, сотрудничает ли он официально с туроператором, от имени которого соответствующий тур продает.
  • Актуальный реестр туроператоров, которые по формальным признакам в полном объеме выполняют требования лицензионных условий, можно просмотреть здесь

Что должно быть указано в договоре с туроператором:

  • были указаны заявленные даты вылета и прилета;
  • была указана информация о наличии трансфера из аэропорта в отель в обоих направлениях (в случае заявления такой услуги);
  • отель отвечал заявленной категории и это было также указано в договоре;
  • были указаны сроки отказа от тура и условия возврата средств;
  • каждый турист имел индивидуальный страховой полис на медицинское обслуживание и от несчастного случая;
  • присутствовала квитанция об оплате тура или фискальный чек.
По материалам Finance.UA
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