Три туроператора лишились лицензий: как проверить остальных

Трем операторам – ООО «Сеть агентств «Горящие туры»», ООО «Лаки -Тур», ООО «Дионис-Прага-Украина» – лицензии аннулированы.
Об этом пишет на странице в фейсбуке заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук.
Департамент туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Украины провел 13 проверок, три из которых внеплановые. По их результатам выяснилось, что только 4 туроператора добросовестно выполняют установленные Лицензионные условия.
Как проверить своих операторов:
Что должно быть указано в договоре с туроператором:
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