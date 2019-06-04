Три туроператора лишились лицензий: как проверить остальных

Трем операторам – ООО «Сеть агентств «Горящие туры»», ООО «Лаки -Тур», ООО «Дионис-Прага-Украина» – лицензии аннулированы.

Об этом пишет на странице в фейсбуке заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук.

Департамент туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Украины провел 13 проверок, три из которых внеплановые. По их результатам выяснилось, что только 4 туроператора добросовестно выполняют установленные Лицензионные условия.

Как проверить своих операторов:

проверить, включен ли ваш туроператор в актуальный реестр тех, которые выполняют лицензионные требования.

при покупке тура через агента необходимо проверять, сотрудничает ли он официально с туроператором, от имени которого соответствующий тур продает.

Актуальный реестр туроператоров, которые по формальным признакам в полном объеме выполняют требования лицензионных условий, можно просмотреть здесь

Что должно быть указано в договоре с туроператором:

были указаны заявленные даты вылета и прилета;

была указана информация о наличии трансфера из аэропорта в отель в обоих направлениях (в случае заявления такой услуги);

отель отвечал заявленной категории и это было также указано в договоре;

были указаны сроки отказа от тура и условия возврата средств;

каждый турист имел индивидуальный страховой полис на медицинское обслуживание и от несчастного случая;