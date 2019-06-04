День финансов, 10 июня: планы по дедолларизации, «эхо реструктуризации Яресько», Starbucks в аэропортах

Десять важных новостей понедельника, 10 июня:

1. Начнут начислять штрафы за долги по коммуналке. Напомним, с 1 мая 2019 года вступили в силу новые нормы закона о ЖКХ, согласно которым вводится пеня на коммунальные долги. Как говорит гендиректор Директората семьи и соцподдержки Минсоцполитики, Фактически, штрафы начнут действовать только после 10 июня.

2. Повышение пенсий. Рассказываем, кому и на сколько в июле увеличат выплаты. С 1 июля у украинцев будет новый прожиточный минимум. В связи с этим минимальную пенсию повысят до 1564 грн, максимальная составит 15,6 тыс. грн.

3. У Зеленского предложили выкупить ВВП-варранты, выпущенные во время “реструктуризации Яресько”. Советник президента Владимира Зеленского по экономике, финансам и налоговым вопросам Даниил Гетманцев отмечает, что это «мина замедленного действия».

4. Кстати, как поговаривают источники в банковских кругах, Украина готовится выпустить новые еврооблигации. На этот раз якобы планируется размещение 7-летних еврооблигаций в евро.

5. А вот НБУ планирует в два раза уменьшить долларизацию экономики. Сегодня уровень долларизации превышает 40%, однако ее естественный показатель для Украины составляет около 20%, указывают в Нацбанке.

6. Государству вернули остров возле Козина стоимостью 430 миллионов. Ребята с прокуратуры поработали на славу, и вернули государству остров на реке Козинка оценочной стоимостью около 433 миллионов гривен и площадью 32 га на территории Украинского городского совета Обуховского района Киевской области.

7. Три туроператора лишились лицензий. После того, как вы благодаря некоторым рекомендациям в нашей новости, вы сможете проверить своего туроператора, – на отдых можно отправляться со спокойной душой.

8. А эта новость особенно будет интересна киевлянам и гостям столицы. Сегодня Кличко рассказал, когда закончат ремонт Русановского моста. Сейчас завершается ремонт левой стороны проезжей части. На полотне начали стелить гусасфальт.

9. Пока у нас разбираются с гусасфальтом, в ЕС обязуют все электрокары издавать искусственный шум. Дело в том, что, поскольку в электрических авто нет обычного двигателя, они передвигаются слишком тихо. Поэтому в городских кварталах люди могут попадать под колеса авто из-за его беззвучности.

10. И хорошая новость для любителей кофе. Starbucks будут продавать в аэропортах четырех городов Украины. Хотя американская корпорация Starbuсks все еще не появится на рынке Украины, кофе этой торговой марки будут продавать в нескольких украинских аэропортах.