Кофе Starbucks будут продавать в аэропортах четырех городов Украины

Хотя американская корпорация Starbuсks все еще не появится на рынке Украины, кофе этой торговой марки будут продавать в нескольких украинских аэропортах.
Об этом сообщает пресс-служба компании Pavo Group, которая приобрела права на продажу продукции Starbucks.
Кофе Starbucks будет продаваться в магазинах дьюти-фри Pavo в аэропортах Львова, Запорожья, Харькова, а также в киевском аэропорту «Борисполь».
Starbucks называли среди наиболее ожидаемых в Украине брендов, наряду с H&M и IKEA. В то же время в корпорации заявляли, что пока не собираются выходить на украинский рынок, потому что их продукция будет слишком дорогой для украинских потребителей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина проигрывает в рейтинге финансовой грамотности (инфографика)Позавчера, 18:18 - 875 8
Рост экономики надо конвертировать в повышение пенсий, - Гройсман5 ч. назад - 586 5
На скоростных трассах уменьшат ширину левых полосПозавчера, 14:25 - 2060 4
С сегодняшнего дня начнут начислять штрафы за долги по коммуналке6 ч. назад - 2635 3
НКРЕКП задекларировали свою расширенную позицию относительно внедрения рынка электроэнергии6 ч. назад - 607 3
До какой отметки может упасть курс гривны — прогнозВчера, 20:05 - 31387 1
Появился прототип вечной шины, которую невозможно проколотьВчера, 22:21 - 12242 1
7 кроссоверов, переживших усовершенствованияВчера, 17:00 - 7049
Весной гривна незаслуженно стала самой стабильной валютой в мире, - эксперт7 ч. назад - 3726 1
С сегодняшнего дня начнут начислять штрафы за долги по коммуналке6 ч. назад - 2635 3
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1125
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1013
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 5920 12
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1608
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5175 9