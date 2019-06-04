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Кофе Starbucks будут продавать в аэропортах четырех городов Украины

Кофе Starbucks будут продавать в аэропортах четырех городов Украины

Хотя американская корпорация Starbuсks все еще не появится на рынке Украины, кофе этой торговой марки будут продавать в нескольких украинских аэропортах.

Об этом сообщает пресс-служба компании Pavo Group, которая приобрела права на продажу продукции Starbucks.

Кофе Starbucks будет продаваться в магазинах дьюти-фри Pavo в аэропортах Львова, Запорожья, Харькова, а также в киевском аэропорту «Борисполь».

Starbucks называли среди наиболее ожидаемых в Украине брендов, наряду с H&M и IKEA. В то же время в корпорации заявляли, что пока не собираются выходить на украинский рынок, потому что их продукция будет слишком дорогой для украинских потребителей.

По материалам Хмарочос
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