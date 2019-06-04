Кличко рассказал, когда закончат ремонт Русановского моста

Ремонт Русановского моста будет завершен к концу текущего года. Покрытие на нем будет служить два десятилетия.
Об этом сообщается в Фейсбуке председателя КГГА Виталия Кличко.
Читайте также: Кличко рассказал, на каком этапе находится строительство метро на Виноградарь
Сейчас завершается ремонт левой стороны проезжей части Русановского метромоста. На полотне начали вкладывать гусасфальт – на это специальное покрытие дают гарантию на эксплуатацию не менее 20 лет. Далее через два месяца работники «Киевавтодора» начнут ремонт правой стороны моста.
Также идет ремонт сооружения снизу, уже укреплены конструкции всего перегона, их обрабатывают специальным раствором, предотвращающим разрушение.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина проигрывает в рейтинге финансовой грамотности (инфографика)Позавчера, 18:18 - 709 8
Рост экономики надо конвертировать в повышение пенсий, - Гройсман2 ч. назад - 210 3
На скоростных трассах уменьшат ширину левых полосПозавчера, 14:25 - 1775 3
В Киеве в метро будут устанавливать лифтыВчера, 13:15 - 796 3
С сегодняшнего дня начнут начислять штрафы за долги по коммуналке3 ч. назад - 1604 2
До какой отметки может упасть курс гривны — прогнозВчера, 20:05 - 27513 1
Появился прототип вечной шины, которую невозможно проколотьВчера, 22:21 - 10068 1
Рейтинг вузов, которые советуют IT-специалисты (инфографика)Вчера, 15:00 - 8260 1
7 кроссоверов, переживших усовершенствованияВчера, 17:00 - 6733
Весной гривна незаслуженно стала самой стабильной валютой в мире, - эксперт4 ч. назад - 2590 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1093
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 997
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 5839 12
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1596
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5126 9