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Кличко рассказал, когда закончат ремонт Русановского моста

Кличко рассказал, когда закончат ремонт Русановского моста

Ремонт Русановского моста будет завершен к концу текущего года. Покрытие на нем будет служить два десятилетия.

Об этом сообщается в Фейсбуке председателя КГГА Виталия Кличко.

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Сейчас завершается ремонт левой стороны проезжей части Русановского метромоста. На полотне начали вкладывать гусасфальт – на это специальное покрытие дают гарантию на эксплуатацию не менее 20 лет. Далее через два месяца работники «Киевавтодора» начнут ремонт правой стороны моста.

Также идет ремонт сооружения снизу, уже укреплены конструкции всего перегона, их обрабатывают специальным раствором, предотвращающим разрушение.

По материалам ua.news
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