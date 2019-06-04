НБУ планирует в два раза уменьшить долларизацию экономики

Сегодня уровень долларизации превышает 40%, однако ее естественный показатель для Украины составляет около 20%. Вместе с введением плавающего курса и валютной либерализацией важно, чтобы постепенно происходила дедолларизация украинской экономики, то есть снижение доли кредитов и депозитов в иностранной валюте.

Об этом рассказал заместитель Председателя Национального банка Украины Олег Чурий, сообщает пресс-служба регулятора.

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Дедолларизация должна происходить естественным способом: через увеличение привлекательности расчетов и накоплений в национальной валюте.

“Жесткую монетарную политику, направленную на снижение инфляции, тоже можно считать косвенным инструментом дедолларизации, так как она делает гривну более привлекательной для инвестиций и накоплений”, – отметил Олег Чурий.

Ввиду благоприятной ситуации на валютном рынке с начала года Национальный банк приобрел на рынке 1,2 миллиарда долларов США, в то же время политика искусственного удержания курса в предыдущие годы стоила валютным резервам страны около 40 млрд долларов США.