Повышение пенсий: кому и на сколько в июле увеличат выплаты

С 1 июля у украинцев будет новый прожиточный минимум.
В связи с этим минимальную пенсию повысят до 1564 грн, максимальная составит 15,6 тыс. грн. Люди с минимальными выплатами получат надбавку в 67 грн.
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Также, если украинцы с минимальной пенсией имеют полный стаж: для женщин – 30 лет, для мужчин – 35, они имеют право и на надбавку в размере не менее 1% прожиточного минимума. Например, если женщина с 40 годами стажа и минимальной пенсией может получать надбавку 149,7 грн, то после 1 июля будет получать 156,4 грн.
Украинцы с максимальными пенсиями получат надбавку в 670 грн. Сейчас такие выплаты получают не более 1,9% пенсионеров. Если до сих пор это составляло 14,9 тыс. грн, то после 1 июля будет 15,6 тыс. грн. Такие пенсии чаще всего у тех, кто вышел на заслуженный отдых со специальными правами – народные депутаты, судьи.
С 1 января 2019 г. значительно повысили выплаты почти 500 тыс. военных пенсионеров. Еще примерно 2 млн украинцев получат надбавку из-за роста минималки.
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