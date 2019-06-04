С сегодняшнего дня начнут начислять штрафы за долги по коммуналке

С 1 мая 2019 года вступили в силу новые нормы закона о ЖКХ, согласно которым вводится пеня на коммунальные долги.

Об этом рассказал гендиректор Директората семьи и соцподдержки Минсоцполитики Виталий Музыченко в интервью изданию UBR.ua.

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“Пеня введена только с 1 мая и касается только долгов, которые появились уже после этой даты. Фактически, штрафы начнут действовать только после 10 июня, по итогу майских начислений”, – говорится в сообщении.

По его словам, по закону пеня не будет насчитываться, если долг образовался в следствии задержек в финансировании субсидий со стороны государства.

“Но мы профинансировали субсидии вовремя и в полном объеме. Проблем с финансированием в этом отопительном сезоне не было никаких», — объяснил Музыченко.

Что касается субсидий, то на ее отмену или выдачу влияет просроченная задолженность, но если ее выставили только в июле, значит просроченной она не является, поскольку конечные сроки оплаты еще не наступили.

По словам чиновника, в этот период субсидию гражданам назначат, но если сроки рассмотрения жалобы будут затягиваться и долг никуда не будет деваться, то в таком случае получателю нужно будет предоставлять документальное подтверждение того, что долг он оспаривает. Таким подтверждением может быть, например, иск в суд.