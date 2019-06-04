Советник Зеленского предлагает выкупить ВВП-варранты, выпущенные во время “реструктуризации Яресько"

ВВП-варранты, выпущенные в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, являются “миной замедленного действия”. Следует рассмотреть возможность досрочного их выкупа.

Об этом написал советник президента Владимира Зеленского по экономике, финансам и налоговым вопросам Даниил Гетманцев в статье на “Зеркале Недели”.

“Одновременно с безукоризненным обслуживанием существующего долга необходимо вести проактивную политику по управлению им, заключающуюся в переговорах с нашими кредиторами о досрочном выкупе долговых обязательств (в первую очередь, VRI) на выгодных Украине условиях…”, – написал он.

Гетманцев охарактеризовал VRI как “заложенную уходящей командой финансовую мину замедленного действия сверхразрушительной силы”.

“Ценные бумаги, выпущенные на кабальных условиях, не только могут стать сдерживающим фактором экономического роста, к которому мы все стремимся, но и приведут к выплатам, кратно превышающим реструктуризированный в 2015 году долг”, – считает эксперт.

Среди других мер этой политики Гетманцев назвал привлечение кредитных ресурсов в гривне и перекредитование существующего долга на более дешевый.

Справка Finance.ua: