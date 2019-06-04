Советник Зеленского предлагает выкупить ВВП-варранты, выпущенные во время “реструктуризации Яресько"

ВВП-варранты, выпущенные в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, являются “миной замедленного действия”. Следует рассмотреть возможность досрочного их выкупа.
Об этом написал советник президента Владимира Зеленского по экономике, финансам и налоговым вопросам Даниил Гетманцев в статье на “Зеркале Недели”.
“Одновременно с безукоризненным обслуживанием существующего долга необходимо вести проактивную политику по управлению им, заключающуюся в переговорах с нашими кредиторами о досрочном выкупе долговых обязательств (в первую очередь, VRI) на выгодных Украине условиях…”, – написал он.
Гетманцев охарактеризовал VRI как “заложенную уходящей командой финансовую мину замедленного действия сверхразрушительной силы”.
“Ценные бумаги, выпущенные на кабальных условиях, не только могут стать сдерживающим фактором экономического роста, к которому мы все стремимся, но и приведут к выплатам, кратно превышающим реструктуризированный в 2015 году долг”, – считает эксперт.
Среди других мер этой политики Гетманцев назвал привлечение кредитных ресурсов в гривне и перекредитование существующего долга на более дешевый.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина проигрывает в рейтинге финансовой грамотности (инфографика)Позавчера, 18:18 - 709 8
Рост экономики надо конвертировать в повышение пенсий, - Гройсман2 ч. назад - 210 3
На скоростных трассах уменьшат ширину левых полосПозавчера, 14:25 - 1775 3
В Киеве в метро будут устанавливать лифтыВчера, 13:15 - 796 3
С сегодняшнего дня начнут начислять штрафы за долги по коммуналке3 ч. назад - 1604 2
До какой отметки может упасть курс гривны — прогнозВчера, 20:05 - 27513 1
Появился прототип вечной шины, которую невозможно проколотьВчера, 22:21 - 10068 1
Рейтинг вузов, которые советуют IT-специалисты (инфографика)Вчера, 15:00 - 8260 1
7 кроссоверов, переживших усовершенствованияВчера, 17:00 - 6733
Весной гривна незаслуженно стала самой стабильной валютой в мире, - эксперт4 ч. назад - 2590 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1090
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 993
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 5829 12
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1596
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5122 9