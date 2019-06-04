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В ЕС обязуют все электрокары издавать искусственный шум

В ЕС обязуют все электрокары издавать искусственный шум

С 1 июля 2019 года в Евросоюзе вступают новые нормы, которые обязуют электрокары шуметь во время езды.

Дело в том, что, поскольку в электрических авто нету обычного двигателя, то они передвигаются слишком тихо. Поэтому в городских кварталах велосипедисты, пешеходы, а особенно люди с плохим зрением, могут попадать под колеса авто из-за его беззвучности.

Новые нормы предусматривают, что электрокар должен выдавать шумы громкостью не менее 56 децибел при скорости 20 км/час и ниже.

При этом на высокой скорости звуковые обозначения машинам не нужны: если выдается шум от шин и аэродинамический шум, то его достаточно.

2018 году власти США доработали аналогичные правила для электромобилей: они должны будут специально шуметь на скорости около 30 км/час. Закон должен окончательно вступить в силу в 2020 году.

По материалам ТСН
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