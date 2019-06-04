Государству вернули остров возле Козина стоимостью 430 миллионов

Прокуратура вернула государству остров на реке Козинка оценочной стоимостью около 433 миллионов гривен и площадью 32 га на территории Украинского городского совета Обуховского района Киевской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.
Установлено, что распоряжением Обуховской районной государственной администрации в 2008 году передано в частную собственность 16 гражданам для ведения личного сельского хозяйства земельные участки общей площадью 32 га из числа земель водного фонда, а именно окруженного водой острова на реке Козинка и водной поверхности в административных границах Украинского городского совета Обуховского района.
Согласно Закону, к землям государственной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность, относятся земли водного фонда.
С целью восстановления положения, существовавшего до нарушения права собственности на землю и водные ресурсы, прокуратурой Киевской области в Обуховский районный суд предъявлен иск о признании недействительными распоряжения, государственных актов на право собственности и истребования в пользу государства 32 га земель водного фонда.
Учитывая достаточность собранных доказательств и обоснованности заявленных исковых требований, суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокуратуры относительно противоправности выбытия спорных земель из государственной собственности и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым иск удовлетворен и истребована земля в пользу государства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина проигрывает в рейтинге финансовой грамотности (инфографика)Позавчера, 18:18 - 709 8
Рост экономики надо конвертировать в повышение пенсий, - Гройсман2 ч. назад - 210 3
На скоростных трассах уменьшат ширину левых полосПозавчера, 14:25 - 1775 3
В Киеве в метро будут устанавливать лифтыВчера, 13:15 - 796 3
С сегодняшнего дня начнут начислять штрафы за долги по коммуналке3 ч. назад - 1604 2
До какой отметки может упасть курс гривны — прогнозВчера, 20:05 - 27513 1
Появился прототип вечной шины, которую невозможно проколотьВчера, 22:21 - 10068 1
Рейтинг вузов, которые советуют IT-специалисты (инфографика)Вчера, 15:00 - 8260 1
7 кроссоверов, переживших усовершенствованияВчера, 17:00 - 6733
Весной гривна незаслуженно стала самой стабильной валютой в мире, - эксперт4 ч. назад - 2590 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1093
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 997
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 5839 12
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1596
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5126 9