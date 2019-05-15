День финансов, 22 мая: прогноз по курсу от Goldman Sachs, распродажа от МАУ, новые нормы к высоткам

Среда, 22 мая, запомнилась банкротствами, продажами, и распродажами.

Goldman о гривне. Аналитики Goldman Sachs ожидают дальнейшего укрепления гривны в краткосрочной перспективе и связывают укрепление национальной валюты с положительной реакцией на недавние политические события. Соответствующий прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестиционного банка. Факторы «за гривну», о которых говорят в Goldman Sachs.

HeidelbergCement, аuf wiedersehen. Немецкая компания HeidelbergCement — один из крупнейших в мире производителей строительных материалов — продала украинские цементные заводы. В Украине компания работала с 2001 года. Новыми владельцами стали структуры, связанные с инвестбанкиром Игорем Мазепой. Но он вошел в сделку не один, а с партнерами.

Новая власть = новые цены на газ? Глава администрации Зеленского сделал заявление по ценам на газ. Со слов назначенного на должность 21 мая глава Администрации Президента Украины Андрея Богдана, новая власть будет рассматривать различные пути по уменьшению цены на газ. Но не все так просто.

Avon собираются продать. Американский производитель косметики Avon Products, Inc., работающий на рынке прямых продаж, будет продан бразильской компании Natura Cosmeticos SA, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Сделка положит конец независимости Avon, которая стала иконой маркетинга в 20 веке, позволив заняться бизнесом огромному числу домохозяек.

Распродажа билетов от МАУ. Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) объявила быструю распродажу авиабилетов на отдельные направления. Согласно информации на сайте МАУ, акция действует до 31 мая 2019 года. В то же время путешествия по таким билетам должны быть осуществлены до 30 июня 2019 года. Рассказываем, что и почем.

Оливер уже не тот? В Великобритании сеть ресторанов телеведущего и повара Джейми Оливера передана во внешнее управление в рамках процедуры банкротства. Оливер закрывает свои рестораны в связи с нерентабельностью с января 2017 года. Чтобы избежать банкротства, Оливер перевел компании 13 миллионов фунтов, а для части своих ресторанов повар начал искать покупателей.

Высотки по-новому. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства утвердило новые государственные строительные нормы “Высотные дома и комплексы”, в которых увеличило максимальную высотность домов до 150 м. При этом устанавливаются требования по жесткости стальных и железобетонных конструкций.