Немецкий производитель стройматериалов продал цементные заводы в Украине

Немецкая компания HeidelbergCement — один из крупнейших в мире производителей строительных материалов — продала украинские цементные заводы. В Украине компания работала с 2001 года. Новыми владельцами стали структуры, связанные с инвестбанкиром Игорем Мазепой. Но он вошел в сделку не один, а с партнерами.

“Мы не считаем продажу активов одной компании другой сигналом о снижении инвестпривлекательности в Украине. Но не следует забывать тот общеизвестный факт, что в течение конфликта на Востоке страны компания потеряла контроль над двумя своими важными заводами”, — рассказали в Немецко-Украинской промышленно-торговой палате AHK Ukraine.

Хотя везде декларируется, что ЧАО “Хайдельберг Цемент Украина” (Днепр) контролирует три цементных завода, в реальности их осталось лишь два — в Кривом Роге и Каменском. Третье предприятие находится около оккупированного Енакиево. Также у его дочернего ООО был завод по производству бетона в Луганске.

Мазепа подтвердил покупку у немецкой компании 99,8% акций ЧАО “Хайдельберг Цемент Украина”. Но после обновления наблюдательного совета (НС) акционерного общества стало понятно, что Игорь Мазепа действовал не один. 14 мая 2019 года общее собрание акционеров отозвало с должностей главу набсовета Эрнеста Элито и секретаря Вольфрама Гертнера, а также уволило членов НС Альберта Шойера, Кристиана Микли и Роберта Брейера.