Goldman Sachs спрогнозировал курс гривны

Аналитики Goldman Sachs ожидают дальнейшего укрепления гривны в краткосрочной перспективе и связывают укрепление национальной валюты с положительной реакцией на недавние политические события.

Соответствующий прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестиционного банка.

Среди факторов, которые способствующих укреплению гривны, аналитики указывают на высокие реальные процентные ставки, благоприятные условия торговли и приток частного капитала.

«В отношении кредитования мы более оптимистично оцениваем краткосрочное внешнее финансирование, чем рынок (выход Украины на внешние рынки заимствования капитала, – прим. ред.), и ожидаем, что этот фактор будет и впредь способствовать дальнейшему повышению кривой долга в долларах США», — отмечается в документе.

По мнению аналитиков, облигации с фиксированным уровнем доходности в национальной валюте остаются привлекательными. В то же время они затрудняются с прогнозированием дальнейшего развития политической ситуации. Goldman Sachs указывает, что после президентских выборов проведен только один крупный опрос, а партии и альянсы находятся в процессе перенастройки.

«На наш взгляд, решение президента Владимира Зеленского назначить досрочные выборы в Верховную Раду является попыткой извлечь выгоду из положительного политического момента, что показала его убедительная победа на президентских выборах и недавние опросы», — отмечают аналитики.