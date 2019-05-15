0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1101 0

Goldman Sachs спрогнозировал курс гривны

Goldman Sachs спрогнозировал курс гривны

Аналитики Goldman Sachs ожидают дальнейшего укрепления гривны в краткосрочной перспективе и связывают укрепление национальной валюты с положительной реакцией на недавние политические события.

Соответствующий прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестиционного банка.

Среди факторов, которые способствующих укреплению гривны, аналитики указывают на высокие реальные процентные ставки, благоприятные условия торговли и приток частного капитала.

«В отношении кредитования мы более оптимистично оцениваем краткосрочное внешнее финансирование, чем рынок (выход Украины на внешние рынки заимствования капитала, – прим. ред.), и ожидаем, что этот фактор будет и впредь способствовать дальнейшему повышению кривой долга в долларах США», — отмечается в документе.

По мнению аналитиков, облигации с фиксированным уровнем доходности в национальной валюте остаются привлекательными. В то же время они затрудняются с прогнозированием дальнейшего развития политической ситуации. Goldman Sachs указывает, что после президентских выборов проведен только один крупный опрос, а партии и альянсы находятся в процессе перенастройки.

«На наш взгляд, решение президента Владимира Зеленского назначить досрочные выборы в Верховную Раду является попыткой извлечь выгоду из положительного политического момента, что показала его убедительная победа на президентских выборах и недавние опросы», — отмечают аналитики.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.