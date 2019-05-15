Goldman Sachs спрогнозировал курс гривны

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Аналитики Goldman Sachs ожидают дальнейшего укрепления гривны в краткосрочной перспективе и связывают укрепление национальной валюты с положительной реакцией на недавние политические события.
Соответствующий прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестиционного банка.
Среди факторов, которые способствующих укреплению гривны, аналитики указывают на высокие реальные процентные ставки, благоприятные условия торговли и приток частного капитала.
«В отношении кредитования мы более оптимистично оцениваем краткосрочное внешнее финансирование, чем рынок (выход Украины на внешние рынки заимствования капитала, – прим. ред.), и ожидаем, что этот фактор будет и впредь способствовать дальнейшему повышению кривой долга в долларах США», — отмечается в документе.
По мнению аналитиков, облигации с фиксированным уровнем доходности в национальной валюте остаются привлекательными. В то же время они затрудняются с прогнозированием дальнейшего развития политической ситуации. Goldman Sachs указывает, что после президентских выборов проведен только один крупный опрос, а партии и альянсы находятся в процессе перенастройки.
«На наш взгляд, решение президента Владимира Зеленского назначить досрочные выборы в Верховную Раду является попыткой извлечь выгоду из положительного политического момента, что показала его убедительная победа на президентских выборах и недавние опросы», — отмечают аналитики.
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