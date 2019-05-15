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Глава администрации Зеленского сделал заявление по ценам на газ

Глава администрации Зеленского сделал заявление по ценам на газ

Новая власть будет рассматривать различные пути по уменьшению цены на газ.

Об этом заявил назначенный на должность 21 мая глава Администрации президента Украины Андрей Богдан.

“На эту тему мы беседовали со многими специалистами – это большой диалог. Однако те или иные решения мы можем принимать после консультации с международными партнерами. Потому что зависимость Украины, к сожалению, от прошлой власти, от их решений… Очень большая зависимость от МВФ и других организаций… В данном случае мы поставлены в такую ​​систему координат, что должны согласовывать те или иные решения, так как уменьшение цены на газ на несколько месяцев может иметь совсем другие последствия в кредитной и банковской политике”, – заявил Богдан.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил новую власть, что снижение тарифов на услуги ЖКХ в Украине может привести к серьезному кризису. Страна рискует оказаться в состоянии финансового кризиса, предостерег глава правительства и призвал не совершать необдуманных шагов.

Также на днях министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко посоветовал не ждать снижения тарифов на газ. Он пояснил, что Украина не может влиять на рыночную цену газа в Европе, но способна контролировать объем его потребления.

По материалам 112
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