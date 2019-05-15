Джейми Оливер лишился своих ресторанов

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В Великобритании сеть ресторанов телеведущего и повара Джейми Оливера передана во внешнее управление в рамках процедуры банкротства.
Об этом сообщает The Guardian.
Ввиду неплатежеспособности Оливер лишился 23 ресторанов Jamie’s Italian, ресторанов Barbecoa и Fifteen в Лондоне, а также закусочной в аэропорту Гэтвик. Под угрозой потери рабочих мест оказались около 1300 человек.
Оливер заявил, что “глубоко опечален” ситуацией, и поблагодарил своих сотрудников, поставщикам и клиентам.
Кризисное управление осуществляет аудиторская компания KPMG, которая может также заняться поиском новых владельцев заведений.
Оливер закрывает свои рестораны в связи с нерентабельностью с января 2017 года. Чтобы избежать банкротства, Оливер перевел компании 13 миллионов фунтов, а для части своих ресторанов повар начал искать покупателей.
Brexit усугубил кризис на рынке ресторанных услуг в Великобритании. К примеру, приобретенные компанией в Италии ингредиенты для различных блюд существенно выросли в цене из-за резкого падения обменного курса фунта стерлингов к евро.
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