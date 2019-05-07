День финансов, 10 мая: Курс после инаугурации, 5 исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку, 3 млн долларов “денег Януковича"

Пятница, 10 мая: Когда будет транш от МВФ, и какие банки наиболее активно кредитовали бизнес в 1 квартале.

Украина и транш от МВФ. Украина рискует не получить второй транш МВФ – так говорят эксперты. Власти Украины в мае-июне ожидают прибытия миссии МВФ, однако конкретные даты до сих пор неизвестны. Представители МВФ должны решить: предоставлять ли Украине второй транш по программе stand-by. Иностранные финансовые аналитики уже скептически оценивают перспективы Украины на получение этого транша.

Курс доллара после инаугурации Президента. Экономист Евгений Невмержицкий спрогнозировал, что в Украине после инаугурации Владимира Зеленского не будет резкого скачка курса доллара к гривне. По его словам, у Национального банка Украины есть все экономические рычаги и основания для поддержания стабильного курса на протяжении ближайшего периода и всего года. Курс доллара сохранится в таких пределах.

Банки, которые активно кредитовали государство и бизнес. По данным НБУ, в I квартале портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) наиболее существенно увеличился в Укргазбанке (+6,85 млрд грн, или +37%), Ситибанке (+1,86 млрд грн, или +90,1%), Альфа-Банке (+1,82 млрд, или +43,3%). При этом портфель кредитов для юрлиц в январе-марте заметно вырос в таких банках.

Пять исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку. Хозяйственный суд Киева решил объединить в одно все пять производств, открытых по искам экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского к Нацбанку Украины и Приватбанку о законности пяти кредитных договоров и его личного поручительства по ним, и запланировал рассмотрение этого дела на эту дату.

Три миллиона долларов “денег Януковича”. Государственная исполнительная служба Минюста Украины взыскала в пользу государства из кипрских компаний, связанных с Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, 55 млн грн и 1 млн долларов США. В ведомстве отмечают, что средства, взысканные с кипрских компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, связанные с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками.