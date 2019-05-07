НБУ назвал банки, которые в I квартале активно кредитовали государство и бизнес (таблица)

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По данным НБУ, в I квартале портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) наиболее существенно увеличился в Укргазбанке (+6,85 млрд грн, или +37%), Ситибанке (+1,86 млрд грн, или +90,1%), Альфа-Банке (+1,82 млрд, или +43,3%).
В ТОП-5 банков, которые больше всех нарастили чистые активы за январь-март, вошли также Креди Агриколь Банк (+2,3 млрд грн, или +7,1%), Универсал Банк (+2,05 млрд грн, или +24,4%), ОТП Банк (+1,5 млрд грн, или +4,5%), Укрэксимбанк (+897 млн грн, или +0,6%).
При этом портфель кредитов для юрлиц в январе-марте заметно вырос в Креди Агриколь (+3 млрд грн, или +16,7%), Приватбанке (+720,3 млн грн, или +5,5%), ОТП Банке (+697,8 млн грн, или +4,4%).
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