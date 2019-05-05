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Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после инаугурации Зеленского

Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после инаугурации Зеленского

Экономист Евгений Невмержицкий спрогнозировал, что в Украине после инаугурации Владимира Зеленского не будет резкого скачка курса доллара к гривне.

Курс доллара сохранится в пределах 26,5-26,7 грн за один доллар, рассказал эксперт.

По словам собеседника, у Национального банка Украины есть все экономические рычаги и основания для поддержания стабильного курса на протяжении ближайшего периода и всего года.

“Курс остается стабильным… Валютных резервов Национального банка вполне достаточно, и экономика сегодня у нас имеет все основания поддерживать курс на стабильном уровне — в пределах 26,5-26,7 грн за доллар”, — сказал Невмержицкий.

Справка Finance.ua

  • Владимир Зеленский просит провести инаугурацию 19 мая.
  • 30 апреля ЦИК объявила официальные результаты второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и избран на пост президента Украины.
  • 3 мая результаты выборов были опубликованы в официальных изданиях “Голос України” і “Урядовий кур’єр”.
По материалам Обозреватель
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