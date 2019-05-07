В Украину вернули более трех миллионов долларов “денег Януковича"

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Государственная исполнительная служба Минюста Украины взыскала в пользу государства из кипрских компаний, связанных с Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, 55 млн грн и 1 млн долларов США.
Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, информирует пресс-служба ведомства.
«Возвращение средств в пользу государства Украина состоялось при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, размещенных на счетах в АБ «Укргазбанк», – отметила Глущенко.
В ведомстве отмечают, что средства, взысканные с кипрских компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, связанные с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками.
Глущенко также уточнила, что 7 мая по данным делам на депозитный счет Государственной исполнительной службы Украины поступили денежные средства по обоим производствам в сумме 55 342 762,37 гривень и 1 010 072,39 долларов США.
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