В Украину вернули более трех миллионов долларов “денег Януковича"

Государственная исполнительная служба Минюста Украины взыскала в пользу государства из кипрских компаний, связанных с Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, 55 млн грн и 1 млн долларов США.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, информирует пресс-служба ведомства.

«Возвращение средств в пользу государства Украина состоялось при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, размещенных на счетах в АБ «Укргазбанк», – отметила Глущенко.

В ведомстве отмечают, что средства, взысканные с кипрских компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited, связанные с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками.

Глущенко также уточнила, что 7 мая по данным делам на депозитный счет Государственной исполнительной службы Украины поступили денежные средства по обоим производствам в сумме 55 342 762,37 гривень и 1 010 072,39 долларов США.