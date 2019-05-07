Украина рискует не получить второй транш МВФ - эксперты

Власти Украины в мае-июне ожидают прибытия миссии МВФ, однако конкретные даты до сих пор неизвестны.

Представители МВФ должны решить: предоставлять ли Украине второй транш по программе stand-by.

Иностранные финансовые аналитики уже скептически оценивают перспективы Украины на получение этого транша. Так, JPMorgan Chase в исследовании развивающихся рынков Европы выразили сомнение, что МВФ согласится финансировать Украину в 2019 году. Аналитики швейцарского финансового холдинга UBS Group также допускают задержки с программой Фонда.

В ответ на такую пессимистическую оценку специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса возразил: в JPMorgan неправильно оценили некоторые события в Украине.

“В JPMorgan неправильно интерпретировали новость относительно договоренности Кабмина и “Нафтогаза” о цене на газ. Инвесторы боялись, что придет [к власти] политик-популист и снизит цены на газ, и это не будет согласовано с МВФ. Когда они увидели эту новость, они так и подумали. Но это не критично важно, поскольку МВФ согласовал такое снижение”, – сказал он.

По мнению Фурсы, шансы на получение транша от МВФ остаются и предоставление средств выглядит вполне реальным.

“Сейчас единственное, что по-настоящему мешает, это статья о незаконном обогащении. Это то решение Конституционного суда (об отмене ответственности за незаконное обогащение – Ред.), которое должно быть исправлено. Пока оно не будет исправлено, а для этого необходимо решение парламента, до тех пор мы транш не получим”, – предположил эксперт.

А финансовый эксперт Алексей Кущ уверен: майский транш Украина не получит, а сотрудничество с международной организацией будет поставлено на паузу. В том числе, и из-за несоблюдения требования МВФ относительно дефицита госбюджета.

“Говорить о полном прекращении программы пока преждевременно, скорее всего, она будет поставлена на паузу до осени”, – сказал Кущ.