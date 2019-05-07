В МВФ не озвучили дату визита в Украину

Дата визита новой миссии Международного валютного фонда в Украину еще не названа. Но, скорее всего, сотрудники МВФ вернутся в Киев в ближайшие недели.

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс.

“Нет конкретной даты миссии по первому обзору в рамках программы МВФ. Но мы ожидаем возвращения в Киев в ближайшие недели”, – отметил Райс.

Напомним, в январе 2019-го Порошенко встретился с Лагард на полях Всемирного экономического форума в Давосе . Директор-распорядитель во время, по ее словам, “конструктивной встречи” заверила украинского президента, что МВФ готов и впредь поддерживать Киев на его пути к реформам.

Также напомним, Нацбанк Украины ожидает визита миссии МВФ в середине мая. Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий после объявления о снижении учетной ставки впервые за два года. По его словам, миссия проведет ревю программы. По результатам этого пересмотра будет принято решение о предоставления очередного транша. По плану, Украина должна получить транш в 2019 году. Первая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова при этом допускает, что Украине может получить транш в июне.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам. Для получения полного финансирования по программе Украина должна на протяжении года выполнить так называемые “маяки”.