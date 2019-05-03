День финансов, 7 мая: зарплата в долларовом эквиваленте, жалоба "Нафтогаза" на "Газпром", новый техосмотр

Вторник, 7 мая: На сколько выросла средняя зарплата в долларовом эквиваленте, и последствия возможного возврата ПриватБанка:

Средняя зарплата в долларовом эквиваленте. Правительственная кампания Ukraine Now показала, как росла средняя зарплата в долларовом эквиваленте с 2013 года. В этом году показатели почти достигли дореволюционного уровня. Динамика средней заработной платы в Украине.

Порошенко назначил судей Верховного суда. Действующий Президент назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. По словам Порошенко, реализация судебной реформы уже дала ощутимые положительные результаты. Завершено формирование Верховного и Высшего антикоррупционного судов, переведены судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание, в новые апелляционные суды, они приступили к работе.

Глава набсовета ПриватБанка предупредил о последствиях возврата банка Коломойскому. Судебные решения по возврату национализированного “ПриватБанка” его бывшим владельцам развернут направление движения государства на 180 градусов. Об этом рассказал глава наблюдательного совета “ПриватБанка” Энгин Акчакоча. По его словам, Украине придется больше брать в долг. При этом сейчас финансирование планировал давать Запад, основываясь на программах с МВФ.

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Жалоба “Нафтогаза” в Еврокомиссию на “Газпром”. Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” подала жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия российской компании “Газпром”. Об этом сообщил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко. По его словам, если удастся остановить эти антиконкурентные действия Газпрома, то Украина сохранит доходы от транзита газа.

Morgan Stanley уходит из России. Банк Morgan Stanley планирует в первом квартале 2020 года прекратить свою деятельность в России. Это следует из финансовой отчетности российской “дочки” финучреждения. Согласно документу, Морган Стэнли Банк сдаст банковскую, брокерскую и депозитарную лицензии и ликвидирует эти бизнес-подразделения.

Водителей снова обяжут проходить техосмотр. В Министерстве инфраструктуры Украины в рамках выполнения соглашения об Ассоциации с ЕС предложили с 2022 возобновить обязательный техосмотр частных автомобилей. Документ предусматривает первый техосмотр частных автомобилей через четыре года после первой регистрации с последующим его прохождением каждые два года..