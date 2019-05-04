Глава набсовета ПриватБанка предупредил о последствиях возврата банка Коломойскому

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Судебные решения по возврату национализированного “ПриватБанка” его бывшим владельцам развернут направление движения государства на 180 градусов.
Об этом рассказал глава наблюдательного совета “ПриватБанка” Энгин Акчакоча.
Как отметил Акчакоча, прогноз резкого ухудшения кредитного профиля Украины, о чем предупредило агентство Moody’s, “реализуется быстрее, чем кто-либо ожидал”.
“В финансовых терминах, это исказит монетарную политику. Она стоит на двух “ногах” – обменный курс и процентная ставка. Это ударит по фискальной политике, по дефициту бюджета”, – добавил банкир.
По его словам, Украине придется больше брать в долг. При этом сейчас финансирование планировал давать Запад, основываясь на программах с МВФ.
“Если этого всего не будет, что произойдет? Я не хочу говорить, что именно, но ничего хорошего”, – подчеркнул Акчакоча.
Международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что любая угроза возврата “ПриватБанка” его бывшим владельцам, в том числе и вмешательство в судебный процесс новоизбранного президента Владимира Зеленского окажет значительное негативное влияние на кредитный профиль Украины.
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