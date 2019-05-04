0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 111 0

Глава набсовета ПриватБанка предупредил о последствиях возврата банка Коломойскому

Глава набсовета ПриватБанка предупредил о последствиях возврата банка Коломойскому

Судебные решения по возврату национализированного “ПриватБанка” его бывшим владельцам развернут направление движения государства на 180 градусов.

Об этом рассказал глава наблюдательного совета “ПриватБанка” Энгин Акчакоча.

Как отметил Акчакоча, прогноз резкого ухудшения кредитного профиля Украины, о чем предупредило агентство Moody’s, “реализуется быстрее, чем кто-либо ожидал”.

“В финансовых терминах, это исказит монетарную политику. Она стоит на двух “ногах” – обменный курс и процентная ставка. Это ударит по фискальной политике, по дефициту бюджета”, – добавил банкир.

По его словам, Украине придется больше брать в долг. При этом сейчас финансирование планировал давать Запад, основываясь на программах с МВФ.

“Если этого всего не будет, что произойдет? Я не хочу говорить, что именно, но ничего хорошего”, – подчеркнул Акчакоча.

Международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что любая угроза возврата “ПриватБанка” его бывшим владельцам, в том числе и вмешательство в судебный процесс новоизбранного президента Владимира Зеленского окажет значительное негативное влияние на кредитный профиль Украины.

Справка Finance.ua

  • Окружной административный суд города Киева 18 апреля объявил незаконной национализацию “ПриватБанка”. Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.
По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.