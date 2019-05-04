"Нафтогаз" подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия "Газпрома"

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Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” подала жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия российской компании “Газпром”.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко.
“Как только мы открыли новый фронт в противостоянии с Газпромом – подали жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия Газпрома”, – говорится в сообщении.
По его словам, если удастся остановить эти антиконкурентные действия Газпрома, то Украина сохранит доходы от транзита газа.
“Также мы сможем добиться того, чтобы импортируемый газ в Украине стоил дешевле”, – добавил он.
Это будет возможным благодаря тому, что мощности украинской ГТС для транзита газа смогут использовать европейские покупатели газа у Газпрома, которые будут его получать на восточной границе Украины, а также независимые от Газпрома компании, добывающие газ в РФ или покупающие его в Средней Азии.
“В этой жалобе мы подробно анализируем, как благодаря Северному потоку – 2, блокированию виртуального реверса, контролю над компаниями на европейском рынке газа, Газпром злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию”, – комментирует Витренко.
Эта жалоба была подготовлена совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами.
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