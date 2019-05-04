Средняя зарплата в долларовом эквиваленте почти достигла уровня 2013 года

Правительственная кампания Ukraine Now показала, как росла средняя зарплата в долларовом эквиваленте с 2013 года. В этом году показатели почти достигли дореволюционного уровня.

Динамика средней заработной платы в Украине:

Март 2013 – 3212 грн, курс 8,16, 394 долл

Март 2014 – 3415 грн, курс 12,3, 278 долл

Март 2015 – 3863 грн, курс 22,4, 172 долл

Март 2016 – 4920 грн, курс 25,2, 195 долл

Март 2017 – 6752 грн, курс 26,8, 252 долл

Март 2018 – 8382 грн, курс 26,4, 318 долл

Март 2019 – 10 237 грн, курс 26,6, 385 долл

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