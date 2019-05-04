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Порошенко назначил судей Верховного суда

Порошенко назначил судей Верховного суда

Действующий президент Петр Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, реализация судебной реформы уже дала ощутимые положительные результаты. Он подчеркнул, что завершено формирование Верховного и Высшего антикоррупционного судов, переведены судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание, в новые апелляционные суды, они приступили к работе.

“Сейчас, к сожалению, меньше всего реформа коснулась судов первой инстанции. Граждане чувствуют и недостаток кадров в судах. И, к сожалению, далеко не все судьи берут за образец своей работы Верховный суд… На очереди – завершение конкурсов в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, завершение квалификационной оценки судей первой инстанции, и отбор новых судей первой и второй инстанций. По прогнозам, эти процедуры должны завершиться чуть больше, чем через год”, – отметил он.

“Я надеюсь, что следующий президент и его команда будут уважать решение о независимом и справедливом суде, закрепленное в Конституции Украины”, – сказал глава государства.

Действующий президент подчеркнул, что именно такая формула независимости, когда ни президент, ни парламент не имеют никакого влияния на суд и процедуры назначения и увольнения судей, лежит в основе судебной реформы.

Напомним, в конце марта Высший совет правосудия подготовил представление Порошенко о назначении судей Верховного суда.

По материалам РБК-Украина
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