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День финансов, 21 февраля: рекорды растаможки, приложение для жалоб на тарифы, цена проезда по первой платной дороге

День финансов, 21 февраля: рекорды растаможки, приложение для жалоб на тарифы, цена проезда по первой платной дороге

Четверг, 21 февраля. Пока одни растамаживают Porsche, другие могут пожаловаться на тарифы.

Пятерка самых дорогих растаможек. Самым дорогим растаможенным автомобилем в Украине стал автомобиль Porsche TURBO S 2013 г. выпуска с таможенной стоимостью в эквиваленте 83,1 тыс. долларов. Сумма уплаченных при таможенном “оформлении налогов и платежей составила 766,1 тыс. грн. Больше рекордсменов..

След коррупции. Национальное антикоррупционное бюро нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира. Как объяснили в НАБУ, большинство коррупционных схем, прежде всего связанных с деятельностью государственных предприятий и реализацией национальных проектов, предусматривает участие компаний, зарегистрированных за рубежом.

Трасса Киев-Одесса не устояла. Почему разрушается одна из основных транспортных артерий страны, на этот вопрос попытался ответить и.о. главы “Укравтодора” Славомир Новак. Он отметил, что гарантия на эту дорогу была только 1 год. Поэтому сейчас самые проблемные участки временно закрываются “картами” – большими заплатами из асфальта.

А если еще повысить тарифы? В столице снова могут поднять тарифы на тепло и электроэнергию. До мая 2019 года КП “Киевтеплоэнерго” планирует утвердить новые тарифы на отпуск электрической и производство тепловой энергии. Аргументируют поднятие цен тем, что выросли цены на газ и водоснабжение.

На тариф можно пожаловаться. Такую услугу предоставили украинцам через мобильное приложение. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, представила мобильное приложение «Энергетика онлайн» для смартфонов, с помощью которого потребители могут проверить, насколько правильно поставщик электроэнергии или газа насчитал им сумму в платежке.

Кстати, средняя субсидия по Киеву. Средний размер на оплату жилищно-коммунальных услуг в Киеве составляет 1,1 тыс. грн. Об этом сообщил заместитель директора Департамента социальной политики КГГА Максим Бученко. Он также отметил, что в столице используют, в основном, централизованное отопление.

Стоимость проезда по первой платной дороге. Проезд по первой платной дороге в Украине из Львова в Краковец может стоить 2-3 гривны за километр. Об этом заявил руководитель “Укравтодора” Славомир Новак. По его словам, ее строительство начнется в 2020 году.

По материалам Finance.UA
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