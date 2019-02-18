День финансов, 21 февраля: рекорды растаможки, приложение для жалоб на тарифы, цена проезда по первой платной дороге

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Четверг, 21 февраля. Пока одни растамаживают Porsche, другие могут пожаловаться на тарифы.
Пятерка самых дорогих растаможек. Самым дорогим растаможенным автомобилем в Украине стал автомобиль Porsche TURBO S 2013 г. выпуска с таможенной стоимостью в эквиваленте 83,1 тыс. долларов. Сумма уплаченных при таможенном “оформлении налогов и платежей составила 766,1 тыс. грн. Больше рекордсменов..
След коррупции. Национальное антикоррупционное бюро нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира. Как объяснили в НАБУ, большинство коррупционных схем, прежде всего связанных с деятельностью государственных предприятий и реализацией национальных проектов, предусматривает участие компаний, зарегистрированных за рубежом.
Трасса Киев-Одесса не устояла. Почему разрушается одна из основных транспортных артерий страны, на этот вопрос попытался ответить и.о. главы “Укравтодора” Славомир Новак. Он отметил, что гарантия на эту дорогу была только 1 год. Поэтому сейчас самые проблемные участки временно закрываются “картами” – большими заплатами из асфальта.
А если еще повысить тарифы? В столице снова могут поднять тарифы на тепло и электроэнергию. До мая 2019 года КП “Киевтеплоэнерго” планирует утвердить новые тарифы на отпуск электрической и производство тепловой энергии. Аргументируют поднятие цен тем, что выросли цены на газ и водоснабжение.
На тариф можно пожаловаться. Такую услугу предоставили украинцам через мобильное приложение. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, представила мобильное приложение «Энергетика онлайн» для смартфонов, с помощью которого потребители могут проверить, насколько правильно поставщик электроэнергии или газа насчитал им сумму в платежке.
Кстати, средняя субсидия по Киеву. Средний размер на оплату жилищно-коммунальных услуг в Киеве составляет 1,1 тыс. грн. Об этом сообщил заместитель директора Департамента социальной политики КГГА Максим Бученко. Он также отметил, что в столице используют, в основном, централизованное отопление.
Стоимость проезда по первой платной дороге. Проезд по первой платной дороге в Украине из Львова в Краковец может стоить 2-3 гривны за километр. Об этом заявил руководитель “Укравтодора” Славомир Новак. По его словам, ее строительство начнется в 2020 году.
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