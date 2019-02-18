Почему разрушается трасса Киев-Одесса: "Укравтодор" объяснил

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Государственное агентство автомобильных дорог начало обследование автомобильных дорог, основные строительные работы по которым были выполнены в предыдущие годы.
Об этом рассказал в интервью и.о. главы “Укравтодора” Славомир Новак.
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“Это отдельная тема – качество выполненных работ в предыдущие годы. В частности, на дорогах М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп. Мы начали обследование на М-05. Оказалось, что эта дорога держится за счет покрытия, тогда как основы на некоторых участках нет вообще”, – сказал Новак.
Он также отметил, что гарантия на эту дорогу была только 1 год. Поэтому сейчас самые проблемные участки временно закрываются “картами” (большими заплатами из асфальта – ред). Это позволит обеспечить проезд на срок до трех лет.
На капитальный ремонт дороги М-05 по всей протяженности пока нет средств. Поэтому в текущем году часть дороги Киев-Одесса будут ремонтировать за счет отдельной бюджетной программы GO Highway, в рамках которой начнется ремонт коридора в Черкасской области – от границы на юг.
“Также начинаем завершать годами не завершавшиеся проекты. В Одесской области планируем ремонт моста через Хаджибейский лиман, где работы были заморожены в 2008 году”, – отметил Новак.
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