Украинцы могут пожаловаться на тарифы за газ и свет через мобильное приложение

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, представила мобильное приложение «Энергетика онлайн» для смартфонов, с помощью которого потребители могут проверить, насколько правильно поставщик электроэнергии или газа насчитал им сумму в платежке.
Об этом сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook.
Для чего нужно это приложение? В нем можно узнать ваш тариф на свет или газ. Для этого необходимо указать категорию потребления и выбрать регион проживания. Если пользователь нашел неточности в платежках, он может пожаловаться на поставщика и получить компенсацию.
Как правильно подать жалобу? Необходимо выбрать сферу – газ или электроэнергию, затем указать категорию потребления и посчитать размер льгот. И если сумма на платежке не совпадает с ценой на экране – подать жалобу.
Как получить компенсацию? Выбрать сферу газа или электроэнергии, затем выбрать компанию поставщика, определить нарушенный стандарт и отправить заявление на компенсацию. Если ответа не будет – пожаловаться в НКРЭКУ.
Как сообщить о нарушении? Необходимо выбрать сферу, компанию и центр обслуживания, затем описать коррупционный случай и загрузить доказательства, дать разрешение на публичное обнародование и проследить, чем это закончится.
Как оценить работу поставщика? Выбрать соответствующую сферу, затем выбрать компанию и центр обслуживания, написать отзыв и загрузить фото, нажать “оценить работу сервисного центра”.
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