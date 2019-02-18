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В ГФС назвали 5 самых дорогих растаможенных авто на "еврономерах"

В ГФС назвали 5 самых дорогих растаможенных авто на "еврономерах"

В Украине в течение льготного периода растаможка автомобилей на еврорегистрации растаможили два автомобиля марки Porsche, два Mercedes-Benz и один Bently.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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В частности, самым дорогим растаможенным автомобилем в Украине стал автомобиль Porsche TURBO S 2013 г. выпуска с таможенной стоимостью в эквиваленте 83,1 тыс. долларов. Сумма уплаченных при таможенном оформлении налогов и платежей составила 766,1 тыс. грн.

Следующая позиция за Bently Flying Spur 2014 года выпуска стоимостью 74,5 тыс. долл., который растаможили за 727,9 тыс. грн.

Еще один Porsche Cayenne S 2018 года стоимостью 76 тыс. долларов растаможили за 705 тыс. грн.

Mercedes-Benz G classe 2015 года стоимостью 63,6 тыс. долларов растаможили за 593,4 тыс. грн, а Mercedes-Benz V classe 2018 года стоимостью 62 тыс. долларов растаможили за 553 тыс. грн.

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По материалам УНН
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