В столице снова могут поднять тарифы на тепло и электроэнергию

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До мая 2019 года КП “Киевтеплоэнерго” планирует утвердить новые тарифы на отпуск электрической и производство тепловой энергии. Аргументируют поднятие цен тем, что выросли цены на газ и водоснабжение.
Когда планируют повысить – с 1 мая 2019 года.
Тариф на тепло на киевских ТЭЦ планируют увеличить:
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