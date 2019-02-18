Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 71 0

В столице снова могут поднять тарифы на тепло и электроэнергию

В столице снова могут поднять тарифы на тепло и электроэнергию

До мая 2019 года КП “Киевтеплоэнерго” планирует утвердить новые тарифы на отпуск электрической и производство тепловой энергии. Аргументируют поднятие цен тем, что выросли цены на газ и водоснабжение.

Мои Fiнансы:

Когда планируют повысить – с 1 мая 2019 года.

  • Тарифы на тепло для населения, религиозных организаций – на 18,73%.
  • Тариф на отпуск электроэнергии хотят увеличить – на 31,24%.

Тариф на тепло на киевских ТЭЦ планируют увеличить:

  • Для населения – на 18,98% – до 1147,20 гривен за Гкал.
  • Тариф для религиозных организаций – до 1167,04 гривен за Гкал.
  • Тариф для бюджетных учреждений до 1168,60 гривен за Гкал.
  • Тариф на производство тепла для других потребителей – до 1169,06 гривен за Гкал.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина