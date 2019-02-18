В столице снова могут поднять тарифы на тепло и электроэнергию

До мая 2019 года КП “Киевтеплоэнерго” планирует утвердить новые тарифы на отпуск электрической и производство тепловой энергии. Аргументируют поднятие цен тем, что выросли цены на газ и водоснабжение.

Мои Fiнансы:

Когда планируют повысить – с 1 мая 2019 года.

Тарифы на тепло для населения, религиозных организаций – на 18,73%.

Тариф на отпуск электроэнергии хотят увеличить – на 31,24%.

Тариф на тепло на киевских ТЭЦ планируют увеличить:

Для населения – на 18,98% – до 1147,20 гривен за Гкал.

Тариф для религиозных организаций – до 1167,04 гривен за Гкал.

Тариф для бюджетных учреждений до 1168,60 гривен за Гкал.