Средний размер субсидий по Киеву: названы цифры

Средний размер на оплату жилищно-коммунальных услуг в Киеве составляет 1,1 тыс. грн.

Об этом на брифинге 20 февраля сообщил заместитель директора Департамента социальной политики КГГА Максим Бученко.

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Он также отметил, что в столице используют, в основном, централизованное отопление.

Мои fiнансы:

Процесс монетизации субсидий начинается с 1 марта.

Каждый субсидиант должен получить письменное уведомление о том, каким образом он будет получать средства.