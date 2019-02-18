Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 253 0

Средний размер субсидий по Киеву: названы цифры

Средний размер субсидий по Киеву: названы цифры

Средний размер на оплату жилищно-коммунальных услуг в Киеве составляет 1,1 тыс. грн.

Об этом на брифинге 20 февраля сообщил заместитель директора Департамента социальной политики КГГА Максим Бученко.

Читайте также: Укрпочта доставит пенсионерам монетизированные субсидии на оплату ЖКХ

Он также отметил, что в столице используют, в основном, централизованное отопление.

Мои fiнансы:

  • Процесс монетизации субсидий начинается с 1 марта.
  • Каждый субсидиант должен получить письменное уведомление о том, каким образом он будет получать средства.
  • 34% субсидиантам-пенсионерам монетизированную субсидию доставит “Укрпочта”.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина