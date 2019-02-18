Средний размер субсидий по Киеву: названы цифры

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Средний размер на оплату жилищно-коммунальных услуг в Киеве составляет 1,1 тыс. грн.
Об этом на брифинге 20 февраля сообщил заместитель директора Департамента социальной политики КГГА Максим Бученко.
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Он также отметил, что в столице используют, в основном, централизованное отопление.
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