Укрпочта доставит пенсионерам монетизированные субсидии на оплату ЖКХ

АО “Укрпошта” в марте-мае 2019 года в рамках реализации пилотного проекта доставит монетизированные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщила на сайте компания.

Одновременно компания доставит каждому получателю субсидий (около 4 млн человек) персональное сообщение о начислении субсидии и механизме выплаты.

Как сообщается, в течение пилотного проекта субсидии получат около 1,1 млн пенсионеров, которые получают пенсию через отделения Укрпочты.

Таким образом, пенсионеры смогут не тратить дополнительное время на посещение почтового отделения и вовремя оплатить коммунальные услуги.

Когда получат такие субсидии – субсидии наличными придут в день получения пенсии.

Срок действия пилотного проекта – март-май 2019 года.

Как будут выплачиваться субсидии – ежемесячно за предыдущий календарный месяц.