День финансов, 12 февраля: 600-700 гривен "в карман" от монетизации субсидий, индексации пенсий благодаря растаможке "еврономеров"

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Вторник, 12 февраля. Почему в Украине подешевело горючее, и какие преимущества у монетизации субсидий. ⬇⬇⬇
Самый низкий уровень теневой экономики за последние 10 лет. Результаты исследования МЭРТ показывают, что уровень теневой экономики Украины в январе-сентябре 2018 года составил 32% от официального ВВП. И это самый низкий уровень за последние 10 лет в расчете за период 9 месяцев каждого года. Одной из причин детенизации в министерстве называют сохранение благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине.
Индексация пенсий благодаря авто на “еврономерах”. Средства от легализации автомобилей с иностранной регистрацией не только наполнят бюджет Пенсионного фонда, но и позволят произвести индексацию пенсий. По словам президента Украины, уже сейчас 5 миллиардов гривен поступили в Пенсионный фонд. И легализация авто даст возможность решить вопрос индексации тех пенсий, которые не проиндексированы в 2015-2016 годах в силу обстоятельств – военных, бюджетных.
Второй транш от ЕС. Министр финансов Оксана Маркарова отмечает, что Минфин работает над выполнением условий для получения второго транша. И в конце марта – начале апреля Украина может получить 500 млн евро.
Преимущества монетизации субсидии для пенсионеров. Петр Порошенко уверен, что благодаря монетизации пенсионеры смогут получать лишние 600-700 гривен на свои расходы. Так как человек в среднем будет получать полторы тысячи грн субсидии, а платить будет 700-800 гривен. “И для каждого пенсионера 600-700 грн каждый месяц дополнительно в кармане”, – уверен глава государства.
Почему в Украине подешевел бензин и дизель. В Нацбанке причиной падения “топливных” цен называют два фактора. Это падение мировых цен на нефть в предыдущие месяцы и укрепление курса гривны. Но в то же время, в НБУ прогнозируют, что бензин в Украине будет расти на 4-5% в год.
Одна из ключевых задач для банков на этот год. Председатель НБУ Яков Смолий называет кредитование юридических лиц одной из главных задач 2019 года. Прогноз Нацбанка говорит о том, что текущая динамика потребительской инфляции свидетельствует об ослаблении инфляционного давления.
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