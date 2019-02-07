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Маркарова назвала сроки получения второго транша от ЕС

Маркарова назвала сроки получения второго транша от ЕС

Европейский союз может перечислить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в конце марта – начале апреля.

Об этом на инвестиционной конференции Dragon Capital заявила министр финансов Оксана Маркарова.

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Она отметила, что Министерство финансов работает над выполнением условий для получения второго транша.

“В конце марта – начале апреля реально получить эти средства”, – подчеркнула Маркарова.

По материалам УКРИНФОРМ
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