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В НБУ назвали одну из ключевых задач для банков на этот год

В НБУ назвали одну из ключевых задач для банков на этот год

Одной из главных задач для украинских банков на 2019 год является восстановление кредитования юридических лиц.

Об этом сказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

“Одной из главных задач на 2019 год – это кредитование юридических лиц”, – подчеркнул Смолий.

Текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует об ослаблении инфляционного давления, соответствующего прогноза Национального банка Украины.

В Нацбанке добавили, что в января 2019 года потребительская инфляция замедлилась до 9,2% с 9,8% г/г в декабре 2018 года. В месячном измерении цены выросли на 1,0%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.

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По материалам УНН
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