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Порошенко подсчитал преимущества монетизации субсидии для пенсионеров

Порошенко подсчитал преимущества монетизации субсидии для пенсионеров

Вследствие монетизации субсидии пенсионеры будут оставлять себе 600-700 грн каждый месяц из средней субсидии в 1,5 тыс. грн.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Измаил Одесской области.

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“Человек в среднем будет получать полторы тысячи грн субсидии, а платить будет 700-800 гривен. И для каждого пенсионера 600-700 грн каждый месяц дополнительно в кармане”, – отметил Глава государства.

По его словам, при условии установки счетчика и проведения мероприятий по энергоэффективности пожилые люди смогут экономить значительные средства ежемесячно, получая от государства монетизированную субсидию.

По материалам УНН
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