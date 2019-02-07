Порошенко подсчитал преимущества монетизации субсидии для пенсионеров

Вследствие монетизации субсидии пенсионеры будут оставлять себе 600-700 грн каждый месяц из средней субсидии в 1,5 тыс. грн.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Измаил Одесской области.

Читайте также: Пенсионеры составляют 70% потребителей субсидий – Порошенко

“Человек в среднем будет получать полторы тысячи грн субсидии, а платить будет 700-800 гривен. И для каждого пенсионера 600-700 грн каждый месяц дополнительно в кармане”, – отметил Глава государства.

По его словам, при условии установки счетчика и проведения мероприятий по энергоэффективности пожилые люди смогут экономить значительные средства ежемесячно, получая от государства монетизированную субсидию.