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Пенсионеры составляют 70% потребителей субсидий - Порошенко

Пенсионеры составляют 70% потребителей субсидий - Порошенко

Пенсионеры составляют 70% потребителей субсидий.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

“70% потребителей субсидий – пенсионеры, а пенсионеры – это те, кто больше всего пострадал в результате экономического кризиса, вызванного российской агрессией и гибридной войной”, – сообщил Порошенко.

Мои Fiнансы:

  • Кабмин одобрил старт выплат субсидий наличными с марта 2019 года.
  • Минимальная пенсия в Украине – 1497 гривен (выросла с декабря прошлого года).
  • С 1 марта будут пересчитаны автоматически пенсии некоторым категориям населения.
  • Максимальная пенсия в Украине составляет 14 970 грн.
По материалам Finance.UA
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