Пенсионеры составляют 70% потребителей субсидий - Порошенко

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Пенсионеры составляют 70% потребителей субсидий.
Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.
“70% потребителей субсидий – пенсионеры, а пенсионеры – это те, кто больше всего пострадал в результате экономического кризиса, вызванного российской агрессией и гибридной войной”, – сообщил Порошенко.
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