Пенсионеры составляют 70% потребителей субсидий - Порошенко

Пенсионеры составляют 70% потребителей субсидий.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

“70% потребителей субсидий – пенсионеры, а пенсионеры – это те, кто больше всего пострадал в результате экономического кризиса, вызванного российской агрессией и гибридной войной”, – сообщил Порошенко.

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Кабмин одобрил старт выплат субсидий наличными с марта 2019 года.

Минимальная пенсия в Украине – 1497 гривен (выросла с декабря прошлого года).

С 1 марта будут пересчитаны автоматически пенсии некоторым категориям населения.