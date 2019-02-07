В Украине подешевел бензин и дизель: НБУ назвал причины

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Цены на топливо в Украине снизились по итогам января-2019 на 1,9% по сравнению с январем-2018. Такие данные обнародовал НБУ, который прокомментировал январскую инфляцию.
Причиной падения “топливных” цен стали два основных фактора, считают аналитики НБУ.
“Цены на топливо снизились (на 1,9% год к году) благодаря падению мировых цен на нефть в предыдущие месяцы и укреплению курса гривны”, – сообщили в Нацбанке.
Напомним, при этом в Нацбанке прогнозируют, что бензин в Украине будет дорожать. В НБУ подсчитали, что цены на топливо в Украине продолжат расти на 4-5% в год, если не изменится акцизная политика.
Как известно, подорожание нефти не сразу влияет на цену нефтепродуктов. Пока нефть переработают на бензин и пока ее поставят на украинские АЗС, пройдет несколько месяцев. По подсчетам экспертов, если доллар дорожает на одну гривну, это приводит к повышению цен на бензин и дизтопливо на 60 копеек за литр через две недели.
Цены на на топливо на АЗС Киева:
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