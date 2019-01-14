День финансов, 22 января: нововведения в "Приват24", переговоры с "Газпромом", депозиты даже "для ленивых"

Вторник, 22 января. Подсказываем, как открыть депозит, находясь на работе или дома, анонсируем обновления в «Приват24» и рассказываем о переговорах “Нафтогаза” и “Газпрома”.

Анонс нового «Приват24». ПриватБанк анонсировал новую версию сервиса «Приват24». Госбанк обещает полностью изменить внешний вид мобильного приложения. Пользователи смогут выводить на главный экран различные сервисы банка в зависимости от своих нужд. Как сообщает пресс-служба банка, новая версия «Приват24» выйдет отдельными приложениями на iOS и Android в рамках бета-тестирования до конца марта.

Нафтогаз о трехсторонних переговорах. Во время трехсторонних переговоров в Брюсселе по транзиту газа после 2019 года представители российского “Газпрома” отказались платить 2,7 миллиарда долларов долгов по решению Стокгольмского арбитража. Один из руководителей компании рассказал, что “Газпром” сначала настаивает на “восстановлении баланса в отношениях между компаниями” и только после этого согласится продлить действующий контракт по транзиту.

Сумма всех долгов в мире. В мире накопилось 247 триллионов долларов долга, в том числе 63 триллиона долларов, взятых центральными правительствами. Об этом сообщили на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Эксперты отмечают, что глобальная долговая нагрузка значительно выше, чем до мирового финансового кризиса, около 225% ВВП.

Как открыть депозит из дома. В большинстве банков депозит можно открыть удаленно, сидя дома или в офисе. Finance.ua разбирался, как работает такая услуга. Кстати, вы всегда можете получать больше с ваших депозитов. Finance удалось договориться с банками, чтобы вы могли получать бонусы к процентным ставкам. Деньги никогда не помешают. А выгодную прибавку к проценту можно оформить в три шага.

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Когда запустят Подольско-Воскресенский мост. Сейчас на Подольско-Воскресенском мосту ведутся работы по монтажу вязов. Мост будет двухуровневый. Верхний уровень – для автотранспорта, снизу пройдет ветка метрополитена. И по словам Виталия Кличка, при условии надлежащего финансирования нужно примерно 1,5-2 года, чтобы запустить автосообщение через мост.

Рядом с Тунисом в рейтинге инноваций. Bloomberg Innovation Index провело исследование инновационности стран мира. Среди крупнейших «лузеров» рейтинга 2019 года Bloomberg называет Украину и Тунис. Обе страны за год выпали из ТОП-50. Статус самой инновационной страны в мире сохранила Южная Корея. Всего для составления индекса Bloomberg оценил более чем 200 экономик.