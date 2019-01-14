ПриватБанк анонсировал новую версию «Приват24»: что меняют

ПриватБанк анонсировал новую версию сервиса «Приват24».

Об этом finance.ua сообщила пресс-служба банка.

Главные нововведения:

Возможность добавить в сервис карты других банков.

Новая архитектура. Сервис будет работать без цифрового ядра Corezoid.

Аналитика трат.

Шаблоны.

Поиск по приложению.

Госбанк обещает полностью изменить внешний вид мобильного приложения.

В представленной новой версии акцент делается на счета – они выводятся на главный экран, а просматривать их можно будет свайпами.

Также пользователи «Приват24» смогут выводить на главный экран различные сервисы банка в зависимости от своих нужд.

Когда запустят: новая версия «Приват24» выйдет отдельными приложениями на iOS и Android в рамках бета-тестирования до конца марта.

Обновление основных приложений произойдет до конца 2019 года, до этого времени будет работать старая версия.