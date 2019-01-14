ПриватБанк анонсировал новую версию «Приват24»: что меняют

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ПриватБанк анонсировал новую версию сервиса «Приват24».
Об этом finance.ua сообщила пресс-служба банка.
Главные нововведения:
Госбанк обещает полностью изменить внешний вид мобильного приложения.
В представленной новой версии акцент делается на счета – они выводятся на главный экран, а просматривать их можно будет свайпами.
Также пользователи «Приват24» смогут выводить на главный экран различные сервисы банка в зависимости от своих нужд.
Когда запустят: новая версия «Приват24» выйдет отдельными приложениями на iOS и Android в рамках бета-тестирования до конца марта.
Обновление основных приложений произойдет до конца 2019 года, до этого времени будет работать старая версия.
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